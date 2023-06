Guerre en Ukraine: l’Union européenne adopte le onzième paquet de sanctions contre la Russie

Lire aussi Guerre en Ukraine: le patron du groupe paramilitaire Wagner accuse la défense russe de mentir sur la situation de guerre

Le nouveau train de mesures ajoute 87 nouvelles entités à la liste de celles qui soutiennent directement le complexe militaire et industriel russe dans sa guerre d’agression contre l’Ukraine. Ces entités (entreprises, pays...) sont soumises à des restrictions plus strictes en matière d’exportation de technologies avancées et à «double usage» (civil et militaire). Outre les entreprises russes et iraniennes déjà inscrites sur liste noire, celle-ci comprend désormais des entités enregistrées en Chine, en Ouzbékistan, aux Émirats arabes unis, en Syrie et en Arménie.