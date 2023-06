«C’est épuisant»: ce détail qui rend les tournages des «12 Coups de midi» très fatigants pour Céline

Avec une cagnotte globale de 428.795€ et 101 participations, Céline est la sixième plus grande gagnante de l’émission, la première femme.

Et une nouvelle étoile mystérieuse pour Céline. Ce vendredi 23 juin, la championne du jeu de Jean-Luc Reichmann a reconnu Zendaya, lui permettant de décrocher plus de 40.000 euros de cadeaux, dont une voiture.

« J'ai le taxi qui vient me chercher à 9h30 et le soir, je rentre entre 22h et 23h, ça dépend des jours », a-t-elle révélé auprès de Voici, qui ne cache pas sa fatigue : « C'est épuisant ! Le plus difficile est de rester debout. A la base, j'ai un travail où je suis assise toute la journée dans un petit box et le fait de rester debout, statique et de piétiner un peu, c'est compliqué. J'ai très mal aux jambes. J'ai une vie qui est plutôt sédentaire. »