La circulation des trains entre Bruxelles et Louvain perturbée: une personne heurtée

La circulation des trains est perturbée entre Bruxelles et Louvain depuis 13h00, en raison d’une collision avec un individu à hauteur de Veltem, a indiqué vendredi le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire Infrabel. Certains trains sont déviés et la SNCB a mis des bus de remplacement à disposition des navetteurs.

La collision empêche les trains de circuler sur la ligne entre Louvain et Zaventem. Au départ de Louvain, cela signifie, entre autres, que plus aucun train ne peut se rendre directement à l’aéroport de Bruxelles. Au départ de Bruxelles, cela reste toutefois possible.