Du changement chez Colruyt Group: la première étape a été finalisée aujourd’hui

Chez Colruyt Group, on n’arrête pas le progrès et on cherche en permanence à optimiser les ressources dont on dispose. Dernière évolution en date, la création d’un catalogue de données propre au groupe pour exploiter et gérer au mieux les informations et les décisions de celui-ci.

Selon le site spécialisé Gondola, Colruyt Group espère de la sorte devenir « le principal distributeur européen dans le domaine de la création de valeur ajoutée à partir d’informations ».