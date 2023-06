Tony est parti camper pour trouver un peu de fraîcheur mais sa sortie a tourné au cauchemar: «Les effets ont été terribles»

En Angleterre, il n’existe qu’une seule espèce de serpents dont le venin peut être, dans le pire des cas, mortel. Malheureusement pour Tony, c’est sur celle-là qu’il est tombé lors d’une escapade dans la nature avec sa femme. En effet, pour mieux supporter la chaleur, Tony et sa femme étaient allés camper dans la campagne près de Southwold, à l’est de l’Angleterre. « Je n’avais pas envie, mais on a finalement laissé la tente ouverte durant la nuit pour laisser un peu entrer la fraîcheur », explique-t-il aux médias britanniques. « Et je dormais avec ma tête quasiment en dehors de la tente. Je savais que ce ne serait pas une bonne idée, mais j’étais prêt à affronter les moustiques ou les autres insectes bizarres tellement il faisait chaud », poursuit-il.

de videos Le problème, c’est qu’il est tombé sur bien plus coriace : « Très tôt le matin, j’ai senti une brûlure au niveau de mon crâne. J’étais à moitié endormi et j’ai même réussi à rendormir un peu. Mais quand je me suis réveillé… ».

Tony s’est alors rendu compte qu’il avait une énorme plaie sur la tête et que du pus sortait en grosse quantité de celle-ci. Vu la gravité de la situation et après avoir analysé les traces, Tony a vite compris qu’il avait eu affaire à une Vipère péliade. Il s’est précipité aux urgences. Tony a alors été soigné à coups d’antibiotiques et d’antihistaminiques.