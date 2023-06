2.000 citoyens verviétois tirés au sort pour créer un nouveau mode de participation citoyenne

Convaincus qu’il fallait impliquer davantage les citoyens dans les grands changements qui concernent la Ville et constatant que les initiatives actuelles comme le budget participatif ne sont pas efficaces, les représentants verviétois ont décidé d’innover. Et de créer un nouveau modèle avec l’Université de Liège, sur base de l’expérience locale mais aussi d’autres initiatives internationales.

Concrètement, 2.000 Verviétois ont été tirés au sort. Ils viennent de recevoir un courrier les en informant, il faut maintenant qu’ils répondent et acceptent de participer ou non à la démarche. Ces 2.000 personnes sont des Verviétois de plus de 18 ans, avec une représentation équilibrée des genres, des âges et des quartiers.