Ce couple de Belges en conflit avec ses voisins ne s’attendait pas à une telle décision du juge: «Il faut pouvoir tolérer certains inconvénients»

Une juge de paix de Lierre (province d’Anvers) a estimé, dans une décision sur un conflit de voisinage qui comprenait une demande d’élagage drastique de deux grands arbres dans un jardin privé, que les arbres ont un intérêt public même sur une propriété privée et qu’ils doivent être préservés dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Les voisins incommodés par la chute des feuilles recevront chaque année du propriétaire un certain nombre de sacs-poubelles réutilisables pour les ramasser et les éliminer.

Le litige entre deux voisins portait sur deux grands chênes situés dans le jardin de l’un d’entre eux. Le couple requérant estime qu’ils sont beaucoup trop grands et demande au voisin d’en couper 80 %, puis de les élaguer tous les deux ans. Selon eux, ces arbres leur occasionnent une trop grande quantité de déchets en feuilles et en fruits. En réponse, leur voisin avait proposé de leur fournir annuellement des sacs poubelles réutilisables afin qu’ils puissent se débarrasser des déchets à ses frais, mais le couple a trouvé cela insuffisant.