Tensions au Kern entre Frank Vandenbroucke et Vincent Van Quickenborne: les deux ministres en sont venus aux mains, «le Premier ministre a dû intervenir!»

Les esprits des ministres sont visiblement échauffés après la polémique de la délégation iranienne à Bruxelles et des visas impliquant Hadja Lahbib. Selon le site Business AM, deux politiques en sont venus aux mains à la fin du cabinet restreint du gouvernement fédéral de mercredi soir.

Les deux ministres impliqués sont Frank Vandenbroucke et Vincent Van Quickenborne. Le premier n’a pas accepté que le second quitte le Kern, alors qu’il s’exprimait auprès de l’assemblée. « Soudain, Vandenbroucke a littéralement agrippé Van Quickenborne et l’a tenu furieusement, comme dans une empoignade. Van Quickenborne a été surpris, il a essayé de se dégager. Les autres étaient stupéfaits et le Premier ministre a dû intervenir. C’était irréel », peut-on lire chez nos confrères.