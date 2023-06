Voici l’une des pires friteries de Belgique, selon Google: «Je ne sais pas comment sont arrivés ces cheveux dans son paquet de frites, les seuls cheveux qui me restent sont gris»

Jonathan, lui, est un peu plus positif après avoir testé l’endroit : « Les frites étaient bonnes, le burger un peu sec, mais globalement, nous étions contents », explique-t-il dans son émission. Seuls hics, une boisson qui était périmée et deux cheveux noirs dans son paquet de frites. « Bizarre, car le gérant n’a pas de cheveux... ».

« Je ne me tracasse pas des mauvais commentaires », a expliqué Bart De Bie, le gérant, à nos confrères du Belang van Limburg après avoir regardé l’émission. « Sur Internet, on casse tout rapidement. Je pourrais aussi critiquer mes voisins, mais je ne le fais pas. C’est difficile de convaincre tout le monde », ajoute celui qui a repris la friterie il y a 13 mois. « Et je ne sais pas comment sont arrivés ces cheveux dans les frites. Les seuls cheveux qui me restent sont gris. Pour la boisson périmée... ca peut arriver», relativise-t-il.