Sept ans après le référendum sur le Brexit, la majorité des Britanniques veulent réintégrer l’Union européenne

Aujourd’hui, les applaudissements sur le « Brexit » ne sont pas au rendez-vous. Dans tous les sondages actuels, 59 % des électeurs en moyenne expriment leur préférence pour un retour au sein de la famille européenne. C’est ce qu’affirme le célèbre politologue John Curtice dans le Guardian.

Cependant, on ne parle pas non plus de « bregret », c’est-à-dire de regret du Brexit. Les trois quarts des électeurs ayant voté pour le Brexit à l’époque prendraient la même décision. « Les opinions de beaucoup de gens sur le Brexit sont profondément enracinées », a déclaré M. Curtice.