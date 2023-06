La Citroën My AMI Buggy bat des records de vitesse

Souvenez-vous, il y a un an, Citroën lançait la vente en ligne de 50 exemplaires de ce qui ne devait être qu’un concept, mais était passé au stade de la production sous la pression de l’engouement populaire. Ces exemplaires avaient été vendus en à peine 18 minutes. Cette fois, ce sont 800 exemplaires qui ont été proposés, et ce non plus seulement en France, mais en Italie, en Espagne, en Belgique, au Portugal, en Grande-Bretagne, au Luxembourg, et en Grèce. Dans certains pays, on n’en pouvait manifestement plus d’attendre.

70 secondes

En France, d’abord, 430 exemplaires étaient disponibles. Ils sont partis en deux heures, avec un pic de 300 commandes en une heure. C’est loin d’être le record, puisque les Belges étaient encore plus rapides. Ils avaient droit à 65 exemplaires, sold-out en seulement 9 minutes. Mais la palme de l’amateur qui ne voulait absolument pas laisser passer sa chance revient à un Espagnol, qui a bouclé tout le processus de commande en ligne en à peine… 1 minute et 10 secondes ! Tout cela dément la croyance selon laquelle l’automobile n’est plus populaire. Elle l’est, il suffit de proposer quelque chose qui fasse vraiment craquer le public.