La Theutoise Charlotte en a pris plein les yeux aux championnats du monde de danse disco: «Jamais je n’oublierais cette expérience»

Discipline méconnue mais demandant beaucoup de capacités physiques, techniques et même mentales, la danse disco était à l’honneur ce jeudi à Chomutov, ville de République Tchèque située à 80 kilomètres de Prague. Car les championnats du monde s’y déroulaient. Parmi les 2.000 danseurs et danseuses, il y avait la theutoise Charlotte Legros, dont c’était à la fois la première et la dernière compétition de cette envergure.