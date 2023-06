Ram Rampage, toutes les infos, toutes les images

Ça y est, Ram a officiellement présenté son nouveau pick-up Rampage, initialement né pour alimenter les marchés d’Amérique du Sud. Les photos nous montrent un véhicule au look ayant un évident lien de parenté avec le gros pick-up Ram 1500, mais ses dimensions sont parfaitement en phase avec ce que la catégorie propose en Europe. Avec 5.028 mm de long, 1.886 mm de large et 1.780 de haut, il est même plus court que le Ford Ranger, best-seller du segment sur le Vieux continent.

Diesel

Selon les premières infos que nous avions relayées, Ram évoquait un moteur essence de 298 ch. Ça, pour le coup, ce n’était pas très européen. Mais on sait maintenant que le Rampage sera aussi disponible avec un 2.0 turbodiesel de 170 ch et 380 Nm. Avec ce moteur, le véhicule revendique une charge utile de 1.015 kilos, ce qui est aussi dans les normes de notre marché. La mécanique est associée en série à une boîte auto 9 et à la transmission 4x4. Sachant tout cela, si Stellantis ne fait pas venir le Ram Rampage en Europe pour obtenir sa part du gâteau, c’est à n’y rien comprendre.