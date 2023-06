Toyota va réellement produire ce monstre

C’est au Salon de Tokyo 2022 que Toyota avait dévoilé cette Gazoo Racing GT3 Concept. Comme son nom l’indique, elle préfigurait une voiture conçue pour la nouvelle catégorie GT3 du WEC (championnat du monde d’endurance), et ce dès la saison 2025. Or, on a appris que cette entrée en compétition allait probablement être reportée d’un an, et ce pour une très agréable raison.

Lexus

Il se trouve que la décision a été prise de développer une version routière de cette bête de course. Et le retard évoqué plus haut a pour but de faire à peu près coïncider les débuts en endurance, et ceux sur le marché. Autre information, la voiture étant destinée aux course GT3, elle sera par définition plus performante que la Toyota Supra GT4. Et il en irait de même si on compare les versions routières. Or, Toyota n’ayant pas forcément l’envie de commercialiser une voiture de ce calibre, les chances sont grandes pour que cette voiture soit finalement vendue par Lexus. A suivre…