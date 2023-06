Balle pelote (N3B): l’incroyable lutteà cinq pour les trois derniers tickets de la Balle du Gouverneur, qui va accompagner Mont-Gauthier à Namur? Voici les chances de chaque cercle concerné

C’est ce samedi que se dispute la dernière journée du premier tour en N3B synonyme de verdicts concernant les quatre participants pour la Balle du Gouverneur. Pour que l’équité soit totale, toutes les luttes des équipes toujours en lice débuteront à 16h. Hormis Mont-Gauthier qualifié depuis déjà quinze jours, cinq équipes peuvent encore prétendre aux trois derniers tickets avec toutefois des chances inégales. On passe en revue les conditions de qualification pour chacune.

Planois dans l’attente

Vu que cette année, seuls les résultats entre formations namuroises sont pris en considération, Planois qui accueille Fontaine en a « terminé ». Les Biesmois sont 2e après leurs neuf luttes et dépendront des résultats de leurs rivaux. Si Senzeilles l’emporte à Villers, Saint-Marc à Clermont et que Warnant empoche la totalité de la mise à Saint-Denis, Olivier Geens et les siens dégringoleraient à la 5e place synonyme d’élimination. À l’inverse, si une de ces trois conditions n’est pas respectée, ils seront bien à Namur fin juillet.