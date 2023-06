Les prix sportifs«Tchantchès et Nanesse» pour Maxime Carabin et les Panthers

C’était ce jeudi. Un nouveau trophée illumine le club liégeois et son coach accompagné de Fabienne Georis, et de jeunes joueuses ; Axelle Lecoq, Julia Franquin et Suzy Tremblez. Un prix qui récompense tout un club pour son attachement profond à Liège. Les prix « Tchantchès et Nanesse » sportifs, à ne pas confondre avec le prix culturel. « C’est un honneur pour nous de recevoir ce prix » avance Pierre avec Fabienne, son épouse et assistante-coache. Le prix Tchantchès, lui, fut décerné au para-athlète Maxime Carabin dont le jury a tenu à souligner les performances mais aussi le courage.

Le prix sportif Tchantchès-Nanesse est la poursuite de la tradition du prix sportif du Comité Olympique Provincial, au delà de la suppression de cette institution due à une réorganisation du COIB.