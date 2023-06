Les prix «Tchantchès et Nanesse» pour Maxime Carabin et les Panthers

C’était ce jeudi. Un nouveau trophée illumine le club liégeois et son coach accompagné de Fabienne Georis, et de jeunes joueuses ; Axelle Lecoq, Julia Franquin et Suzy Tremblez. Un prix qui récompense tout un club pour son attachement profond à Liège. Les prix « Tchantchès et Nanesse » furent les seuls que Georges Simenon, l’incontournable romancier liégeois, accepta de recevoir. « C’est un honneur pour nous de recevoir ce prix » avance Pierre avec Fabienne, son épouse et assistante-coache. Le prix Tchantchès, lui, fut décerné au para-athlète Maxime Carabin dont le jury a tenu à souligner les performances mais aussi le courage. Ils succèdent à d’autres lauréats célèbres : Pierre Luthers, Isabelle Hauben, François Walthéry, José Brouwers, Jean-Denys Boussart, les frères Dardenne, Jean-Marie Peterkenne...

J-M.K.