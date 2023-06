«Visitors»: place aux comiques du troisième type sur TMC Mulder et Scully n’ont qu’à bien se tenir : Simon Astier se la joue flic des phénomènes paranormaux dans « Visitors », sa série de science-fiction à la « X-Files ». Un pur produit français décalé, entre hommage au cinéma fantastique et parodie de genre. D.R.

Par Lenny Verhelle pour Ciné Télé Revue

Il y a sans doute un petit gène de génie dans la famille Astier, dont les rejetons ne manquent jamais l’occasion d’amuser la galerie avec leur humour à la Chabat. Ce fut le cas avec les pastilles médiévales de «Kaamelott», d’Alexandre, l’aîné de Lionnel («Alex Hugo»), et les superhéros de «Hero Corp», la série loufoque de son demi-frère Simon. Après une success story de près d’une décennie, ce dernier, également connu pour avoir imaginé la vie «presque réelle» de Virginie Efira dans «Off Prime» (M6), nous revient avec un autre projet bien barré. Savant mélange de comédie et de science-fiction, «Visitors», à découvrir dès vendredi soir sur TMC, est ainsi de ces petits ovnis cathodiques certes imparfaits et qui ne feront jamais l’unanimité, mais qu’on ne peut pas non plus envoyer séance tenante au bûcher.

L’histoire raconte celle de Richard (Simon Astier), Bob (Damien Jouillerot) et Mitch (Vincent Desagnat), trois amis d’enfance qui vont se retrouver en première ligne du tout premier contact extraterrestre. Après avoir ouvert, ensemble et sans grande réussite, une boutique de jeux vidéo, Richard décide de suivre les traces de son grand-père et de se reconvertir dans la police. La veille de son entrée en fonction, une collision entre deux curieuses lumières éclate dans le ciel d’une nuit noire. Invasion d’aliens ou explosion de la citerne d’une ferme? Alors que le souvenir amer de son aïeul complique ses débuts au commissariat, et que de mystérieux événements surviennent dans la petite ville fictive de Pointe-Claire, voilà que le jeune homme s’embarque malgré lui dans une affaire… non classée. Et il est loin d’être au bout de ses surprises!

Lire aussi «Chicago Fire»: une star de la série sur le départ Des influences populaires Bourré de références plus ou moins subtiles à la pop culture et emballé avec dérision, «Visitors» se présente comme une parodie assumée de la série «The X-Files», avec David Duchovny et Gillian Anderson dans les inoubliables rôles de Fox Mulder et Dana Scully. On retrouve aussi un peu de «Stranger Things» pour le côté bande et frissonnantes créatures, «Twin Peaks» pour l’atmosphère étrange, ou encore «S.O.S. Fantômes» pour la traque et les gags aux frontières du réel.

«On voulait créer un monde qui n’existe pas, avec plein de choses qu’on aime dedans», s’est défendu Simon Astier au micro d’Allocine.fr. C’est pour cette raison qu’on ne sait jamais où on est vraiment, ni quand. En France? Quelque part dans une Amérique francophone? A l’aube des années 1990? Le scénariste et réalisateur de presque tous les plans se joue de l’espace-temps pour mieux tirer les cordes du fantastique. Et ça fonctionne. «Je ne suis pas un fan du genre pour le genre, je suis un fan du genre parce que c’est toujours, comme l’humour, un biais de pudeur pour pouvoir parler de choses très profondes», dit-il. Et de jouer la carte «vintage» avec des effets spéciaux très rétros, pour ne pas dire faits maison. Né à la suite d’un appel à projets lancé par Warner TV, le feuilleton a su tirer son épingle du jeu parmi 180 propositions envoyées à la chaîne. Pour compléter sa distribution, Simon Astier a fait appel à certains de ses comparses de «Hero Corp», comme l’humoriste Arnaud Tsamere, ici particulièrement antipathique; la comédienne Tiphaine Daviot, vue dans «Hippocrate», «Zone blanche» et plus récemment «Les randonneuses»; ou encore David Marsais et Grégoire Ludig, du Palmashow. De truculents seconds couteaux qui font de «Visitors» et son format non conventionnel de 26 minutes par épisode (huit en tout) une bonne farce. Pas la meilleure de l’année, un peu molle du genou, mais divertissante.