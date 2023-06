Interview exclusive de la princesse Delphine de Saxe-Cobourg: «Mon message pour les jeunes, Instagram, ce n’est pas la vraie vie»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Madame. Comment allez-vous, et comment se porte votre famille ?

Tout va bien pour nous, et nous sommes aussi occupés que d’habitude entre les projets professionnels et l’école pour les enfants. Les examens scolaires et universitaires touchent à leur fin, tout le monde pourra bientôt respirer un peu plus facilement. La fameuse Delphineken Pis avec l’artiste à ses... bottes! - Dirk Alexander pour Maasmechelen Village

de videos

Comment se déroulent vos projets ? J’imagine que celui de Maasmechelen vous a pris beaucoup de temps ?

Oui, ce projet avec Maasmechelen Village a été vraiment stimulant. Cela m’a donné un regain d’énergie, car le village m’a accordé une grande liberté artistique pour rendre ce « take-over » dynamique et mémorable. Je travaille également avec une équipe de professionnels dévoués qui apportent une formidable énergie chaque jour.

de videos

Pouvez-vous nous en dire plus sur le concept ?