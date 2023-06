Noces d’or à Onnezies: Francis a suivi Rita jusqu’à son domicile à vélo

A 17 ans, Rita travaillait au Nopri de Dour où elle était caissière. Francis passait par là. Il avait 21 ans et venait de terminer son service militaire. Très vite Francis a succombé au charme de Rita mais timide il n’a osé aborder directement Rita et il a préféré la suivre à vélo jusqu’à son domicile à Thulin. Course payante car le couple est alors devenu fusionnel et ne s’est plus quitté surtout depuis leur mariage le 12 juin 1973.

Rita a ensuite travaillé comme gardienne ONE agréée où elle jouissait d’une excellente réputation. Francis, après avoir travaillé comme monteur aux ANF, est rentré à la SNCB comme conducteur de train.