La police donne à Nivelles le coup d’envoi de son week-end sans alcool ni drogue au volant

Le coup d’envoi de ce «week-end sans alcool ni drogue au volant» a été donné vendredi après-midi sur le contournement Sud de Nivelles, en présence de la ministre wallonne de la Sécurité routière, Valérie De Bue. Environ 850 policiers seront mobilisés pour opérer ces contrôles qui sont prévus jusqu’à lundi à 6h00.

Dans le cadre des opérations Bob d’hiver et Bob d’été, la police fédérale détermine deux week-ends par an pour réaliser ces opérations de contrôle contre l’alcool et les stupéfiants au volant. Elle communique largement sur ces dates et constate que le message passe: lors de l’opération de l’été dernier, 2,15% des conducteurs contrôlés roulaient sous influence, tandis qu’en janvier dernier, 1,62% étaient en infraction.