CAR Avenue rachète le groupe Schyns (Peugeot, Citroën…), fondé à Plombières

> DS à Eupen, Liège et Namur ;

> Opel à Eupen, Herve, Waremme, Huy.

La transaction concerne aussi deux Centres de voitures d’occasion à Herstal et Namur, ainsi que la plateforme de pièces de rechange de Bierset.

Sous réserve de l’approbation de l’Autorité Belge de la Concurrence, cette transaction d’envergure est prévue pour le 2 octobre 2023. Elle concernera près de 400 collaborateurs.

Le volume des ventes de véhicules neufs atteindra environ 6.000 unités, générant un chiffre d’affaires estimé à 225 millions d’euros.

« Cette opération correspond à la volonté du Groupe Schyns et de ses actionnaires, confrontés à un nouveau changement de génération, de passer le témoin en offrant l’opportunité à ses collaborateurs de continuer à évoluer dans le secteur automobile, au sein d’un groupe familial, proche de ses collaborateurs et de ses clients, partageant des valeurs humaines fortes », indiquent par communiqué Gisèle et Gaëtan Schyns, actionnaires du Groupe Schyns et Stéphane Bailly, président du Groupe CAR Avenue.

CAR Avenue – qui compte déjà 2.700 collaborateurs, 140 concessions et services répartis en France, au Luxembourg, en Belgique et en Suisse, ainsi que 25 marques distribuées – réalise un chiffre d’affaires annuel de 1,6 milliard d’euros.

Avec plus de 60.000 véhicules vendus chaque année, le groupe se positionne comme le 25e groupe européen de distribution automobile.

Depuis 2013, CAR Avenue est présent en Belgique et distribue les marques Mercedes-Benz, Mercedes Trucks, Smart, Nissan, Toyota et Lexus dans plusieurs villes, notamment Waterloo, Wavre, Nivelles, Perwez, Liège, Seraing, Loncin, Eupen, Verviers, Namur, Marche-en-Famenne, Libramont, Arlon et Namur.