Dante Brogno, avant de retrouver le Sporting de Charleroi avec Mons ce dimanche: «Je suis encore surpris aujourd’hui que le numéro 11 n’ait plus été attribué»

Une semaine après avoir repris le chemin des entraînements et avant une coupure qui mènera les Dragons à leur réelle préparation pour la saison à venir à partir du 10 juillet, l’entraîneur de Mons Dante Brogno s’apprête à retrouver le Sporting de Charleroi lors d’un match amical, ce dimanche à 15 heures au stade Tondreau.

La dernière fois qu’il avait affronté « son » Sporting dans la peau d’un entraîneur, c’était en D2 lors de la saison 2011-2012 avec Tubize alors que les Zèbres s’apprêtaient à retrouver l’élite.

On imagine que c’est particulier pour vous d’affronter Charleroi…

Oui, ce n’est plus arrivé depuis que j’étais à Tubize. Cela me fera plaisir de revoir beaucoup de monde que je connais, que ce soit Felice Mazzù, Frank Defays, avec qui j’ai joué et que j’ai même entraîné, Pierre-Yves Hendrickx ou encore Mehdi Bayat. Le Sporting, c’est une grande partie de ma vie, c’est plus de vingt années et même si, comme dans tout dans la vie, il n’y a pas eu que des moments faciles, je ne garde que le meilleur. J’ai passé les plus belles années de ma vie de footballeur là-bas, c’est ce qui était le plus important dans ma vie. En tant qu’entraîneur, c’était différent.