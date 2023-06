De nouvelles chasses au trésor Totemus à Gembloux, La Bruyère, Cerfontaine…: 23 parcours à découvrir cet été en province de Namur

La commune voisine de La Bruyère n’est pas en reste puisqu’un parcours de 6,2 km vous fera découvrir l’histoire du patrimoine rural. Entre châteaux et vignobles, la chasse passera par Bovesse, Émines et Rhisnes dans un paysage vallonné.

Autour des vignobles de La Bruyère. - V.R.

Du côté de Cerfontaine, un parcours mixte de 5,4 km vous emmènera à la découverte du village source de l’Eau d’Heure : histoire, nature et patrimoine sont au programme.

Au long de l’Eau d’Heure à Cerfontaine. - D.R.

Le chef-lieu de notre province compte de nombreuses chasses Totemus. Vous y trouverez votre bonheur en fonction de ce que vous cherchez : « Namur, de Fêtes en patrimoine », « Namur et ses femmes d’exception », « Namur, le nez en l’air », « À l’assaut de la Citadelle de Namur », « Rops sans détour, Namur sur les pas de Félicien », ainsi qu’une échappée au cœur de Namur.

Du nord au sud en passant par les villages et plus grandes villes, Totemus étend donc son terrain de chasse en province de Namur avec 23 parcours. On en retrouve d’autres du côté de Treignes, Andenne, Moressé, Thy-le-Château, Soye, Boignée, Tamines, Balâtre, Walcourt, Mariembourg, Grand-Leez, Bonneville, et Hingeon.