Pont-à-Celles investit près de 600.000 euros sur fonds propres pour réparer ses voiries et ses chemins agricoles en 2023

On commence par les chantiers au long cours, dont on voit enfin le bout du tunnel. C’est le cas, par exemple de la rue d’Azebois, à Thiméon. Une première tranche, entamée en 2019, avait concerné le tronçon haut, depuis la rue de Gosselies. On s’était aperçu, travaux faisant, qu’il fallait aussi remplacer l’égouttage. La deuxième phase du chantier concerne la partie basse.