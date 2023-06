La revue de l’actu de Michel Lecomte: «Non, pas d’intervention de l’ONU entre Tedesco et Courtois»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Courtois -pas tant que ça- a-t-il invité les Diables à son mariage ?

« L’affaire Courtois-Tedesco », si elle a provoqué un petit séisme dans le monde du foot, n’est pas une déclaration guerrière qui demanderait l’intervention de l’ONU. D’un côté, le meilleur gardien du monde nous fait cette crise « bout de tissu » qu’il n’a pas pu porter au bras contre l’Autriche. De l’autre, Lukaku, meilleur buteur de l’histoire des Diables (75 buts), vilipendé à l’occasion de la finale de la Champions League, est devenu sauveur et « vrai » capitaine. Cela dit, Courtois a un rendez-vous plus important ce week-end : il va épouser Mishel Gerzig. Une fête de 3 jours qu’on annonce fastueuse, avec comme invités notamment tous les joueurs du Real, dont en principe Hazard. On sait déjà que Tedesco n’y sera pas… Et les autres Diables ?