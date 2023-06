Un tireur cible leur maison à deux reprises à Jurbise: «Le dossier est à l’instruction»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Rappel des faits. Ces derniers jours, la rue Claus, à Jurbise, a été le théâtre de scènes violentes. Maud Lambillotte, sa fille et son beau-fils, vivent dans la crainte : dans la nuit de lundi à mardi, un coup de feu a été tiré dans le salon depuis l’extérieur. Le tireur a carrément passé le canon de son arme par la fenêtre ! Une balle a pénétré profondément le mur au-dessus de l’écran, tandis qu’une autre munition a été retrouvée à quelques mètres de l’habitation. Et deux nuits plus tard, cela a été pire encore...