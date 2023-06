Journée portes ouvertes à l’IFAPME à Mons: un large choix de formations en alternance

Une journée portes ouvertes, c'est la meilleure manière de montrer, aux candidats et candidates qui veulent apprendre un métier autrement, la diversité d’offre de formation, la qualité des infrastructures et leur adéquation à l'apprentissage des métiers.

Secouer son quotidien et se former

Avec son catalogue de plus de 200 formations, son réseau et son expertise, l’IFAPME donne la possibilité de se former à des métiers modernes, ouverts sur l’avenir, soucieux de l’environnement et porteurs d’emploi. La formation en alternance, c’est l’assurance d’apprendre son métier avec des professionnels en activité. C’est répéter et maîtriser des mouvements et des gestes précis pour devenir des professionnels qualifiés. Dès 15 ans, 18 ans et jusqu’à la fin de la carrière professionnelle, chaque nouveau projet est possible avec l’IFAPME !