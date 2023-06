Pour la première fois depuis sa création, la zone de police Herve va engager plus de policiers

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Si la sécurité n’a pas de prix, elle a un coût. La zone de police pays de Herve n’est pas la plus dangereuse mais ça ne veut pas dire que les agents sont occupés à se faire des tresses et jouer aux cartes toute la journée. Comme partout, ils sont débordés. Or, depuis la création de la zone, début des années 2000, on comptait toujours le même nombre d’agents. Or, d’après Marc Drouguet, le bourgmestre de Herve, il y a une augmentation de 10 % de la population. La zone va donc engager du renfort.