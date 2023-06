Circule.be, un site de location de jouets unique made in Lasne : «Lorsque notre fille est née, on avait envie d’avoir un impact positif sur l’environnement»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Quel parent ne s’est jamais dit « Mon enfant a beaucoup trop de jouets, et il ne joue même pas avec la moitié » ? Arnaud et Delphine on fait ce même constat. En tant que parents d’une petite fille, les jouets se sont vite accumulés, et le portefeuille s’est rapidement vidé pour des coups de cœur sur de jolis jouets en bois. Et surprise, ou pas, ils étaient loin d’être les seuls dans ce cas.

Ils ont alors eu envie de trouver une solution pour éviter ces achats compulsifs qui finissent empilés dans un placard. Et ils souhaitaient aussi que le projet s’inscrive dans leurs valeurs éco-responsables.