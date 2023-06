Première revue des troupes ce dimanche à Mons pour le Sporting de Charleroi: une rotation de l’effectif est prévue, mais Julien Maggiotti sera ménagé

Felice Mazzù récupère petit à petit des joueurs depuis la reprise de ce début de semaine. Ainsi, Badji était là ce vendredi matin, tout comme Dabbagh – qui a dû s’absenter pour régler des détails administratifs – et Ntelo, « qui mérite », mais au contraire d’Andreou, Koffi et Maggiotti. Ce dernier sera d’ailleurs ménagé ce dimanche et ne jouera pas contre Mons afin de ne pas prendre de risque. Il était en effet revenu (trop ?) rapidement de sa blessure pour aider Laval dans son opération maintien, mais n’est pas encore totalement prêt à encaisser toute la préparation. Afin de lui laisser le temps d’être prêt, il ne prendra pas part au match de dimanche.

Par ailleurs, Felice Mazzù fera tourner son effectif lors de ce duel hennuyer. « L’objectif est de progresser au niveau physique et on donnera du temps de jeu à un maximum de joueurs. Certains sont arrivés plus tard, mais d’après leurs tests, ils ne sont pas forcément en retard sur les autres », pointait Felice Mazzù, qui va également tout faire pour inculquer la culture de la gagne à son groupe. « J’ai déjà fait des sous-entendus depuis le début de la semaine et je le redirai dimanche aux joueurs, mais je veux qu’on aborde tous les matches pour les gagner, quel que soit l’adversaire, sans non plus le faire n’importe comment. On ne les gagnera pas tous, mais on doit les aborder pour gagner. On doit avoir confiance en soi et dans ses coéquipiers. »