Nos coups de cœur du week-end: braderie, brocante, Arti’Fawes…

1 Verviers et sa braderie

Les commerces verviétois sont en fête depuis mercredi et jusqu’à ce samedi, avec leur traditionnelle braderie. En plus des réductions dans les magasins, ce samedi on peut tourner la Roue de la Fortune place Verte de 10 à 17 heures, pour gagner de nombreux prix. Il aura aussi des châteaux gonflables et des jeux géants en bois place Verte, et un « Samedi des producteurs » organisé de 10 à 17 heures par l’Orchestre à pots rue de l’Harmonie.