La «méthode Di Rupo»: découvrez nos nouvelles révélations dans l’affaire Nethys (épisode III)

> « Je vais détruire Nethys et envoyer Stéphane Moreau en prison ! »

Octobre 2019. C’est l’air grave qu’Elio Di Rupo et Pierre-Yves Dermagne se présentent à la presse, bazooka sous le bras. Ils annoncent casser les ventes des trois filiales de Nethys, à savoir VOO (télécoms), Elicio (éolien) et WIN (informatique), « prises en violation de la loi » et de manière « contraire à l’intérêt général ». C’est le début du grand déploiement de la « méthode Di Rupo » !