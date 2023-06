Suzanne, 84 ans, redoute que l’eau envahisse sa maison rue des Esses à Huy: «Si cela arrive la nuit, j’ai peur de rester coincée chez moi»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Suzanne Hansoul, 84 ans, a des problèmes de mobilité. Elle réside au rez-de-chaussée d’une habitation depuis 15 ans et panique quand un gros orage s’abat sur la région. « L’eau ne s’écoule pas dans le parking situé juste en face de la maison. Ce vendredi matin, il ne reste plus qu’une grosse flaque, mais jeudi soir, je voyais l’eau monter et je craignais qu’elle entre chez moi… Si l’inondation se passe en journée, ça va, je pourrai me débrouiller, mais si cela arrive la nuit, j’ai peur de rester coincée chez moi. »