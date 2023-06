Le monde de la musique en deuil: lecompositeur américain Sheldon Harnick est décédé à l’âge de 99 ans

Sheldon Harnick, le parolier de la comédie musicale ’Fiddler on the Roof’ (Un Violon sur le toit), est décédé vendredi à l’âge de 99 ans, rapporte The Hollywood Reporter.

L’Américain a travaillé avec le compositeur Jerry Bock (1928-2010) sur les morceaux de ’Fiddler on the Roof’, l’un des plus grands succès à Broadway. De célèbres chansons comme ’If I Were a Rich Man’, ’She Loves Me’ et ’Sunrise, Sunset’ en sont issues. Le duo a aussi oeuvré sur la musique de ’Fiorello !’ et de ’She Loves Me’.

La cause du décès est naturelle, selon le porte-parole de l’artiste. Celui-ci a remporté au cours de sa carrière quatre fois un Tony Award et un Prix Pulitzer dans la catégorie drame. Il a été intronisé au panthéon des compositeurs (Songwriters Hall of Fame) en 1972.