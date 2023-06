Ce week-end, c’est le «Celtival» à l’Archéosite d’Aubechies

Des tableaux enflammés

Autre rendez-vous, celui fixé par « Et Encore » qui crée ses propres chansons et apporte un set amusant, agréable et accessible pour un public varié de tous âges. « Le groupe est difficile à catégoriser mais aime la variation et donne une touche décalée et originale à sa musique d’inspiration celtique et de racines contemporaines », ajoutent les organisateurs. « Petits et grands apprécieront et rester assis n’est pas une option… ».