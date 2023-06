La voiture de Vincent volée alors qu’il devait conduire sa fille aux urgences: «On a volé notre véhicule mais aussi les trois sièges-autos et la poussette des jumelles»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 juin, une voiture a été volée devant la maison de ses propriétaires, à Wiers, dans l’entité de Péruwelz. « Durant cette nuit-là, on s’est réveillé dans de mauvaises circonstances car on devait conduire notre fille aux urgences. C’est là qu’on a vu qu’il manquait la voiture. Normalement elle était garée devant notre garage, mais elle n’était plus là. On pense qu’ils ont cassé les carreaux car il y avait des débris de verre par terre. On a donc dû faire venir quelqu’un pour nous conduire aux urgences », raconte Vincent Massaux, propriétaire de la voiture.

de videos

Cela faisait à peine un an que le couple avait investi dans cette voiture. « Nous avions déjà un fils puis nous avons eu des jumelles et notre précédente voiture était trop petite. On a donc acheté la Peugeot 5008 pour pouvoir mettre les trois sièges-autos ».