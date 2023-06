Après 40 années de parution, le célèbre «Journal des Grignoux» fera peau neuve à la rentrée de septembre

Qui n’a pas déjà consulté le Journal des Grignoux pour connaître les dernières sorties cinémas et les horaires de passage des films au Parc, au Churchill et au Sauvenière ? Depuis 40 ans en effet, on le retrouve toutes les six semaines en libre-service dans les présentoirs placés devant les cinémas ainsi que dans divers lieux publics de la ville. Mais le dernier numéro, qui vient de sortir ce mardi dans les bacs et qui porte le numéro 304, sera le dernier sous cette forme. « En effet, confirme Lo Maghuin, la responsable promotion des Grignoux, à la rentrée de septembre il ne sera plus en journal format berlinois mais en format magazine. Et surtout, il ne comprendra plus en son centre les pages avec les horaires des films. Comme c’est d’ailleurs déjà le cas dans ce dernier numéro. »

Mais pourquoi donc ? « Parce qu’il devient impossible de programmer les films cinq à dix semaines à l’avance, répond-elle. En effet, depuis l’ère covid, les habitudes des distributeurs ont changé et les sorties de film sont régulièrement modifiées en dernière minute. Mais aussi parce que les habitudes de nos lecteurs ont changé et qu’ils utilisent de plus en plus le numérique. »

Pour connaître les horaires des films, il faudra donc utiliser l’application des Grignoux (qui est très bien faite) sur votre smartphone, ou vous rendre sur leur site internet, ou encore vous abonner gratuitement à leur newsletter.

Mais qu’y aura-t-il alors dans le futur magazine des Grignoux ? « On y trouvera toujours les critiques des films qui seront prochainement à l’affiche chez nous et bien d’autres choses encore. Mais plus leurs horaires de passage. » Ciné plein air Par ailleurs, le programme des séances de ciné plein air dans la cour du Sauvenière pour cet été vient de sortir. « Elles connaissent toujours un énorme succès pour tous ceux qui ne partent pas en vacances », commente Lo Maghuin. Tous les samedis soir vers 22 heures seront projetés des films à succès comme « Mandibules » (1 er juillet), « Qui veut la peau de Roger Rabbit ? » (8 juillet), « Mars Attacks » (15 juillet), « Get Out » (22 juillet), « Retour vers le futur » (29 juillet), « Je suis mort mais j’ai des amis » (5 août), « Le voyage de Chichiro » (12 août), « Triangle of sadness » (19 août), un film au choix du public (26 août) et « Eigth Mile » (1 septembre). Entrée gratuite à concurrence des places disponibles.