De nouveaux aménagements à Thuin pour rendre le centre plus attirant: «Nous voulons rendre nos espaces publics agréables»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Aménagements de terrasses, espace à la disponibilité de l’associatif, jardin suspendu public… Cet été, la Ville de Thuin met les bouchées doubles pour améliorer les espaces publics existants et en créer de nouveaux. L’enjeu est double : attirer plus de touristes, plus longtemps et améliorer le bien-être des habitants de la commune et de ses alentours.