Les généralistes manifesteront mercredi à La Louvière: «Un seul médecin de garde la nuit de Seneffe à Erquelinnes, c’est l’enfer!»

Les médecins généralistes vont manifester un peu partout en Wallonie ce mercredi. La Fédération des Médecins Généralistes du Centre et de Binche, ou FMGCB, sera à la pointe des protestations à La Louvière. Le parcours empruntera, à partir de 11h, la place Communale, la place Maugrétout, la rue Albert 1er et la place Mansart.

La FMGCB regroupe les 280 médecins généralistes et 60 assistants des entités de Binche, Chapelle-lez-Herlaimont, Estinnes, Erquelinnes, La Louvière, Manage, Le Roeulx, Morlanwelz, Seneffe et Merbes-le-Château. Elle gère aussi les deux postes de garde de Binche et La Louvière. À l’instar des autres cercles, la FMGB manifestera pour plusieurs raisons.