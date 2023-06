Le prix du Dafalgan a explosé en Belgique: +16% du jour au lendemain, «j’ai tiqué quand j’ai regardé le prix affiché sur mon ordinateur»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Vous avez de la fièvre ? Une petite voire une grosse douleur aux dents ou à la tête ? Souvent, c’est alors le mot « Dafalgan » qui est prononcé par votre médecin.

Ce médicament à usage humain est à base de paracétamol dosé à 1 g par comprimé. Il est donc indiqué dans le traitement symptomatique de la douleur et de la fièvre. On ignore les statistiques mais il y a fort à parier que, à l’instar de la France où il est produit, le Dafalgan est l’un des médicaments les plus vendus chez nous.

Et parmi les plus connus, aussi. Il faut dire qu’il a été mis en vente, chez nos voisins français, dès la fin de l’année 1983. Il y a donc bientôt quarante ans. Récemment, son prix a changé dans les pharmacies belges. Et pas qu’un peu ! « J’allais demander 5,05 € à un patient qui est venu chercher une petite boîte de 16 comprimés à 1 gramme. J’ai tiqué quand j’ai regardé le prix affiché sur mon ordinateur : il était de 5,85 € ! », renseigne un pharmacien.