La semaine de Benjamin Maréchal: même les Américains veulent bosser avec les «p’tits liégeois du casino»

C’est ici, juste en face de la gare des Guillemins, dans un bâtiment ultramoderne avec une cafèt qui ressemble à un restaurant, qu’un groupe wallon met le monde à ses pieds. Depuis quelques jours, je sillonne la Wallonie pour rencontrer les patrons qui participent à l’opération « 100 patrons, 100 jobs », un speed dating pour demandeurs d’emploi organisé le 28 juin à Liège. Gaming one cherche une quarantaine de profils mais on est bien loin du cliché « casino cherche croupier ». de videos En coulisses, le groupe mène une guerre ultra-technologique que me dévoile Sylvain Boniver, Chief Operations Officer. « Nous cherchons des spécialistes du data capables d’analyser les sessions de jeu et les comportements. Comme le fait Netflix, on pourrait arriver à un système de recommandation : vous avez aimé ce jeu-là alors vous aimerez sans doute ce jeu-là aussi ». Dans le monde 6.0, le besoin d’analyse est partout. Un des embauchés devra par exemple manier le data pour traquer les joueurs professionnels.

Y a que des ordis ici

Dans le quartier général de Gaming One, l’ordinateur est roi. Je demande à mon interlocuteur si nous ne pouvons pas faire une photo dans une vraie salle de jeu, histoire d’être dans l’ambiance. Arrivé sur place, 200 mètres plus loin, le bigboss doit s’inscrire comme n’importe quel autre client. Un moment cocasse, de grande simplicité, alors que Sylvain Boniver a conquis le monde. « Nous sommes déjà présents dans quatre états américains, un de plus grands groupes des USA nous a choisis pour lancer les casinos et les paris sportifs en ligne ». J’avoue que la carrure du groupe m’était inconnue.

De nos jours, ce n’est plus un psy qui protège de la dépendance mais un ordinateur. Intrigué, j’improvise un plateau d’interview dans la cafèt. Si Gaming one se réjouit d’exposer son « outil de prévention en ligne », je me régale en écoutant Thibaut Collard, Chief Compliance Officer, évoquer l’intelligence artificielle. Incroyable d’imaginer, alors que j’écris encore avec un bic, qu’une machine parvient à détecter les comportements inhabituels d’un joueur. Comment la machine peut-elle à ce point vous monitorer et comprendre que, ce jour-là, vous jouez autrement que la veille ou l’avant-veille.