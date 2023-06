Disparu depuis jeudi, un octogénaire de Hamoir a été retrouvé à proximité d’un sentier à Sy: «Sa température corporelle n’était que de 35º C!»

Ce vendredi, à 12h59, les pompiers de la zone de secours Hemeco (du poste de Hamoir) ont été appelés par des promeneurs pour un homme qui avait chuté à proximité d’un sentier situé rue De Luins à Sy (Ferrières). Sur place, les pompiers se rendent compte que le monsieur en question n’est pas là mais… 800 mètres plus loin, dans le bois.

L’intervention a été particulièrement difficile pour les secours. « On a dû le brancarder (avec une civière de montagne) sur environ 800m, avec quatre pompiers et deux ambulanciers. Il ne tenait plus sur ses jambes. Le sentier était dangereux », explique David Legros, adjudant à la zone de secours Hemeco.