Voici la seule condition imposée par Kylian Mbappé pour rejoindre le Real Madrid cet été

En effet, il y a quelques jours, l’attaquant français aurait envoyé une lettre à son club, pour lui signifier son intention de ne pas activer son option de prolongation de contrat d’un an. Cela voudrait donc dire que, dans douze mois, l’ancien de Monaco serait libre de s’engager où bon lui semble. Et cette destination pourrait être le Real Madrid, qui avait déjà tenté de recruter le natif de Bondy à plusieurs reprises.

Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Si l’on se fie à l’année de contrat qu’il lui reste, on serait tenté de répondre : « au Paris Saint-Germain ». Mais, si l’on en croit les rumeurs émanant du club francilien, on pourrait croire le contraire…

Sauf que, à la lecture de cette fameuse lettre, le PSG aurait décidé de ne pas se laisser faire. Le club francilien aurait pris la décision de vendre Mbappé dès cet été, afin de récupérer au moins une partie de la somme investie dans le joueur. Qui, même s’il a ramené cinq Ligue 1, trois Coupe de France et deux Coupe de la Ligue, a tout de même coûté 180 millions d’euros, rien qu’en indemnité de transfert. Les dirigeants parisiens demanderaient donc près de 200 millions d’euros pour le laisser partir dans les prochaines semaines.

Toutefois, selon les informations de nos confrères de Marca, Kylian Mbappé ne compterait pas partir de la capitale française sans avoir son mot à dire. En effet, l’attaquant devrait toucher pas moins de 150 millions d’euros pour sa dernière année de contrat (60 millions de salaire et 90 millions de prime de fidélité convenue lors de la signature). Et le Français refuserait de renoncer à cette somme. Il voudrait donc, selon le quotidien espagnol, toucher le même montant en cas de départ. Si ce n’est pas le cas, il resterait au PSG une saison de plus.