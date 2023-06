«C’est comme un magasin de fringues en plein air, sauf que tout est gratuit!»: ne ratez pas la Grande Donnerie de vêtements, ce samedi à La Louvière

Comme son nom l’indique, l’événement organisé par l’ARC (Action et recherche Culturelles), en collaboration avec la Ligue des familles et la Donnerie du Centre, proposera des articles entièrement gratuits. Un concept possible grâce à la générosité des Louviérois.

Contre la surconsommation

« Il s’agit d’une action caritative, dans l’air du temps », confie Anne Löwenthal, de l’ARC, très branchée initiatives citoyennes. « Beaucoup de personnes n’ont pas les moyens de s’acheter de vêtements… Alors que l’industrie textile se livre dans le monde à la surexploitation de son personnel, nous Européens, surconsommons ! Ceci est une alternative à la surconsommation et au gaspillage qui en découle. Et on profite de l’occasion pour sensibiliser la population aux dérives du grand capitalisme. Sur un autre pied, contre le tout numérique, nous militons pour conserver des guichets humains. »

La donnerie du jour sera un peu comme une brocante, mais gratuite. Ce peut être un point de chute pour des amateurs de tourisme nostalgique, car l’école Mengal est un très beau bâtiment, insalubre hélas. Dans la cour, trône un préfabriqué d’un atelier de l’école. Une remise en bois, non isolée, que prête depuis un an la Ville selon un bail précaire de trois ans, et dans laquelle la Donnerie du Centre stocke ses dons – dans de mauvaises qualités, en l’absence de chauffage. « Nous y avons acheminé récemment des tonnes de vêtements que nous a offertes Radio Contact. Dans la perspective de cette manif de samedi, nous avons tout trié, selon le sexe, les âges… La manif du jour ressemblera à un magasin de fringues en plein air, sauf que tout y sera gratuit ! »

Pas d’inspecteur dans les rayons. « Ou presque, » sourit Anne Löwenthal. « Il y aura un peu de surveillance, envers par exemple, des gens qui viendraient se servir pour revendre sur Vinted, ce qui est contraire à notre philosophie. Il faut aussi veiller à ce que les étals restent ordonnés. Il pourrait arriver que deux amatrices de la même robe se disputent… et dans ce cas-là, on la confisquerait ! »

Inutile de se dépêcher pour passer le plus vite possible, car les étals seront réalimentés au fur et à mesure de leur succès, au hasard : ce ne sera pas comme sur une brocante où il vaut mieux venir tôt pour être mieux servi. » Inutile également d’apporter des fringues à donner. Ce n’est pas à l’ordre du jour.

Histoire de permettre à la Donnerie du Centre de chauffer, éclairer son local, un bar sera organisé. Là aussi, on veille à dépenser le moins possible. « Il y aura des biscuits, tartes, gâteaux, faits par des bénévoles, à vendre 1,50 euro la portion ; et à boire : des softs, et comme bières, juste de la chope et de la Leffe. On amène un casier et demi et on renflouera le bar à l’aide de nos recettes, au fur et à mesure de nos ventes ! »

Les donneries nomades s’effectuent selon les besoins spécifiques de quartiers où ils se tiennent. « Et alors, nous donnons par exemple des djellabas, qui ont du succès. Ce n’est pas particulièrement le cas ici. »

Rappelons que des initiatives du genre ont déjà eu lieu avant les fêtes de fin d’année, à l’IFAPME de La Louvière. « Et là, nous nous sommes concentrés sur les jouets. Ici, on donnera principalement des vêtements. »