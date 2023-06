Charles De Ketelaere heureux de disputer l’Euro espoirs: «C’était un honneur de porter le brassard»

Revenu dans le groupe U21 depuis deux semaines, le « Petit Prince » du football belge se montre souriant, ambitieux, très impliqué. Preuve en est : il n’a pas manqué d’endosser les responsabilités du capitanat, en amical contre Israël et face aux Pays-Bas, en l’absence d’Aster Vranckx. « C’était un honneur de pouvoir porter ce brassard. C’était amusant comme expérience mais quand Aster jouera, il le récupérera. Il était capitaine pendant les matches de qualifications, donc je pense que c’est normal qu’il le soit ici aussi, à l’Euro », explique l’ancien Brugeois. Le jeune homme, très proche de tous ses partenaires et qui n’hésite pas à prendre la parole dans l’intimité du vestiaire, a également pris le soin de répéter qu’il était là pour le bien de la cause commune. « J’ai faim et je suis ambitieux. J’ai vraiment envie de performer. Au niveau individuel, j’espère avant tout aider l’équipe avec des buts ou des assists. Et si nous gagnons sans but ou assist à mon actif, je serai tout aussi heureux », ajoute celui qui fut l’auteur d’une magnifique passe en profondeur, de l’extérieur du pied, pour Openda contre les Pays-Bas. Un geste de grande classe qui a plu à son équipier milanais Rafael Leão sur les réseaux sociaux. « Il n’y a pas eu de but au terme de l’action, donc ça n’a pas apporté grand-chose », souriait-il pudiquement.

Face à la Géorgie, CDK sait que la patience sera la mère des vertus. « C’est une équipe avec des joueurs de qualité. Battre le Portugal n’est pas facile. Cette sélection a le public qui la pousse en plus. Il ne faudra pas toujours aller au ballon, mais aussi chercher la profondeur et imprimer un rythme élevé pour trouver des espaces plus facilement et franchir les lignes. »