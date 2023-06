Le Belge Toumani Camara drafté en NBA: «Je n’arrive pas à réaliser!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La Draft NBA 2023 restera dans l’histoire du basket belge et dans les souvenirs de Toumani Camara de 23 ans. Le jeune Bruxellois de 23 ans est en NBA ! « C’est vraiment incroyable de vivre des moments comme ça, j’en rêve depuis que je suis tout jeune », explique le jeune Bruxellois depuis New York. « Je n’arrive pas encore à réaliser : monter ces marches, aller sur le podium, prendre la casquette… c’est inexplicable ». Et c’est pourtant réel pour « Toum », devenu le deuxième Belge à être drafté en NBA après Axel Hervelle, sélectionné en 2005 par les Denver Nuggets avec le… 52e choix également. Si Hervelle n’a jamais foulé les parquets NBA, Toumani Camara pourrait être le deuxième Belge à évoluer dans la grande ligue après Didier Mbenga, double champion NBA avec les Lakers (2009 et 2010), mais jamais drafté.