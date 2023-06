À Farciennes, le parc économique de Fontenelle, porté par le groupe Wanty, affiche complet: 500 emplois créés… en attendant l’avènement de son volet résidentiel

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est le premier projet mixte de cette envergure porté par le groupe binchois. Il se situe sur le site de Fontenelle, du nom de l’ancien terril et d’une rivière aujourd’hui disparue. En bordure de la nationale, un parc d’activités économiques dédié aux PME/PMI qui se déploie sur 18 hectares. Et, à l’arrière, sur une douzaine d’hectares, un quartier résidentiel, dont la demande de permis est toujours à l’instruction. Il devrait accueillir 180 logements : des maisons unifamiliales et des appartements. Et s’inscrire dans un écrin de verdure où les modes de déplacement doux et les espaces partagés seront privilégiés.