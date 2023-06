La révélation surprenante de Julien Lapraille, un top chef qui se donne à 120%: «Quand j’aurai fini mes activités, j’aimerais faire de la politique»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Julien , beaucoup de chefs, et non des moindres, ont remisé leur tablier au placard, ont fermé leur restaurant. C’est dur, la vie d’un chef en 2023 ?

C’est clair et net. Beaucoup ont décidé d’arrêter ou de remettre leur affaire et de cuisiner chez les gens. En gros, ils font ce que j’ai fait pendant quinze ans. Tous ne connaissent pas la réalité de cette situation. C’est hyperphysique et très dur. Pour que ça soit rentable, il faut le faire trois ou quatre fois sur la semaine. Il faut un certain budget. Cela représente beaucoup de kilomètres. C’est de la mise en place, du déménagement. Donc, oui, c’est très dur. Je leur souhaite que ça fonctionne mais beaucoup ont arrêté. Pas le temps de reposer sur ses lauriers. - FB - Tchâr

Pourquoi ont-ils fermé leur restaurant ?