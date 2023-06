Les prix de l’énergie remontent depuis début juin: faut-il changer de contrat? «Le choix variera pour chaque consommateur»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après des mois de baisse et un niveau le plus bas jamais atteint depuis l’automne 2021, ce mois de juin pourrait marquer un tournant dans la courbe du prix du gaz. En effet, les prix remontent depuis quelques jours. « Sur le marché du gaz néerlandais TTF, par exemple, le prix au 1er juin était de 23 €/MwH, à la mi-juin il était de 41 €/MwH et ce jeudi, la cotation de clôture était de 34 € », note Testachats. « Mais cette augmentation est relative par rapport aux niveaux de prix de l’été dernier, avec plus de 340 €/MwH à la fin du mois d’août ».

Du côté de l’électricité aussi, les prix du jour augmentent. Il faut dire que la demande est forte en Europe, notamment car les systèmes de climatisation tournent à plein régime… Une fluctuation des prix qui montre que les marchés restent assez nerveux, et que la crise énergétique n’est pas encore totalement derrière nous.

Cette hausse des prix du mois de juin pourrait donc impacter les acomptes des contrats variables dès le mois de juillet. Alors, vaudrait-il la peine de conclure un contrat fixe avant la fin de ce mois de juin, pour éviter cette indexation ?